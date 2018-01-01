Сборная США стала вторым финалистом Кубка КОНКАКАФ

В полуфинале США одолели сборную Ямайки.

Сборная США в полуфинальном матче Золотого Кубка Северной Америки одолела национальную команду Ямайки со счетом 3:1.

Американцы открыли счет уже на 9-й минуте поединка, а в начале второго тайма удвоили преимущество. На 69-й минуте ямайцы сумели отыграть один мяч, но под занавес поединка США забили еще один гол и установили финальный счет.

Отметим, что в первой половине игры поединок прервали на полтора часа из-за грозы.

В финале сборная США сыграет с Мексикой, которая в полуфинале разобралась с Гаити.

Ямайка - США 1:3

Голы: Николсон, 69 - Маккенни, 9, Пулишич, 52, 87

Ямайка: Блэйк - Лоуренс, Френсис, Эктор, Пауэлл - Вилльям, Уотсон, Флеммингс (Николсон, 65) - Маттокс (Браун, 74), Васселс (Льюис, 83), Бэйли.

США: Стеффен - Кэннон, Миазга, Лонг, Рим - Маккенни, Брэдли, Пулишич, Моррис (Ролдан, 70) - Алтидор (Зардес, 56), Арриола (Ловиц, 88).

Предупреждения: Уотсон, Флеммингс, Васселс - Маккенни, Алтидор.