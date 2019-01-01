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Форвард сборной Бразилии: Аргентинцы вечно на что-то жалуются

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Ришарлисон высказался по поводу победы своей сборной в полуфинале Кубка Америки.
Ришарлисон
Ришарлисон
Getty Images

Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон де Андраде высказался относительно жалоб сборной Аргентины на судейство в полуфинальном матче Копа Америка.

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"Наступила очередь аргентинцев плакать. Пусть говорят, что хотят. Бразилия вышла в финал, и наши мысли об этом. Аргентинцы вечно на что-то жалуются", - приводит слова Ришарлисона Ole.

Напомним, сборная Бразилии обыграла Аргентину со счетом 2:0. Смотрите видео голов и обзор этого поединка.

Стоит сказать, что лидер сборной Аргентины Лионель Месси после матча раскритиковал работу судьи.

Отметим, что в финале Бразилия сыграет впервые за 12 лет. За трофей бразильцы поборются со сборной Перу, которая разгромила Чили со счетом 3:0.

Ранее сообщалось, что Аргентина запросила аудио переговоров судьи матча против Бразилии с видеоассистентом.

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Теги: Ришарлисон, Сборная Бразилии по футболу, сборная Аргентины по футболу, Копа Америка, Кубок Америки, футбол
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