Аргентина запросила аудио переговоров судьи матча против Бразилии с видеоассистентом

Аргентинцы остались недовольны судейством во время полуфинального матча Копа Америка.

Ассоциация футбола Аргентины запросила у Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) аудиозаписи переговоров главного арбитра полуфинального матча Кубка Америки между сборными Бразилии и Аргентины.

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По информации TYC Sports, аргентинцы остались недовольны судейством в этом поединке и считают, что главный арбитр Родди Самбрано не назначил в ворота бразильцев два пенальти.

После матча стало известно, что видеассистент поединка Леодан Гонсалес в обоих случаях говорил судье воспользоваться VAR, однако тот отказался.

В связи с этим представители Ассоциации футбола Аргентины решили запросить записи переговоров и разобраться в ситуации.

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Отметим, что КОНМЕБОЛ после матча Бразилия - Аргентина официально сообщила, что у Самбрано были проблемы при коммуникации со своим видеоассистентом, но эта ситуация была до игры и к старту матча связь была восстановлена.

Напомним, сборная Бразилии обыграла Аргентину со счетом 2:0 и вышла в финал Копа Америка. Смотрите видео голов и обзор этого матча.