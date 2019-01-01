Чили - Перу 0:3 видео голов и обзор полуфинального матча Кубка Америки

Перуанцы разгромили действующего обладателя трофея.

Чили - Перу: видео голов Getty Images

Во втором полуфинале Копа Америка-2019 сборная Перу сенсационно обыграла Чили, забив три безответных гола в ворота соперника.

Голами в этом поединке отметились Эдисон Флорес, Йосимар Йотун и Паоло Герреро. В финале перуанцам предстоит сразиться с хозяевами турнира - сборной Бразилии.

Смотрите видео голов и обзор матча Чили - Перу:

Чили - Перу 0:3

Голы: Флорес 21, Йотун 38, Герреро 90+1

Чили: Ариас - Исла, Медель, Марипан (Кастильо 89), Босежур - Пульгар, Арангис, Видаль - Фуэнсалида (Сагаль 46), Варгас, Алексис Санчес

Перу: Гальесе - Адвинкула, Самбрано, Абрам, Трауко - Тапиа, Йотун - Каррильо (Поло 71), Куэва (Бальон 80), Флорес (Гонсалес 50) - Герреро

На 90+5 минуте Варгас не реализовал пенальти (вратарь).

Предупреждения: Пульгар 74, Сагаль 86 - Адвинкула 72