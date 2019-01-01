Сборная Перу сенсационно разгромила Чили и вышла в финал Копа Америка

В финале турнира Перу предстоит сыграть с Бразилией.

В бразильском Порту-Алегри состоялся второй полуфинальный матч Копа Америки-2019, в котором сборная Перу сенсационно обыграла Чили, забив три безответных гола в ворота соперника.

Счет был открыл уже на 21-й минуте поединка - после навеса Каррильо Флорес отправил мяч в сетку. Под конец первого тайма перуанцы удвоили преимущество - после ошибки голкипера чилийцев Ариаса Йотун пробил по пустым воротам. Окончательный счет был установлен благодаря Герреро на 91-й минуте матча.

Таким образом, Перу вышла в финал Кубка Америки, где встретится со сборной Бразилии. В матче за 3-е место чилийцы сыграют с Аргентиной.

Финальная игра состоится 7-го июля, а поединок за 3-е место - 6-го.

Чили - Перу 0:3

Голы: Флорес 21, Йотун 38, Герреро 90+1

Чили: Ариас - Исла, Медель, Марипан (Кастильо 89), Босежур - Пульгар, Арангис, Видаль - Фуэнсалида (Сагаль 46), Варгас, Алексис Санчес

Перу: Гальесе - Адвинкула, Самбрано, Абрам, Трауко - Тапиа, Йотун - Каррильо (Поло 71), Куэва (Бальон 80), Флорес (Гонсалес 50) - Герреро

На 90+5 минуте Варгас не реализовал пенальти (вратарь).

Предупреждения: Пульгар 74, Сагаль 86 - Адвинкула 72