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Чили - Перу: прогноз и ставки букмекеров на полуфинал Кубка Америки

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Букмекеры определили фаворита во втором полуфинальном матче Копа Америка.
Чили - Перу: прогноз и ставки букмекеров
Чили - Перу: прогноз и ставки букмекеров
Getty Images

В втором полуфинале Копа Америка сборная Чили встретится с командой Перу.

Матч состоится завтра, 4-го июля в 03:30 по киевскому времени. Букмекеры оценили шансы обеих команд, установив соответствующие коэффициенты.

Специалисты отдают безоговорочное предпочтение команде Чили.

Так, в конторе bet365 победу чилийцев оценивают в 1.40, а на успех сборной Перу ставят коэффициент 2.75.

William Hill выставил такие показатели: выход в финал Чили - 1.40 и Перу - 2.75.

Отметим, что победитель противостояния в финале сыграет против сборной Бразилии, которая в 1/2 турнира выиграла у Аргентины (2:0).

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Теги: футбол, Копа Америка, сборная Чили, сборная Перу, прогноз и ставки букмекеров
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