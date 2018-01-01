Чили - Перу: прогноз и ставки букмекеров на полуфинал Кубка Америки

Букмекеры определили фаворита во втором полуфинальном матче Копа Америка.

В втором полуфинале Копа Америка сборная Чили встретится с командой Перу.

Матч состоится завтра, 4-го июля в 03:30 по киевскому времени. Букмекеры оценили шансы обеих команд, установив соответствующие коэффициенты.

Специалисты отдают безоговорочное предпочтение команде Чили.

Так, в конторе bet365 победу чилийцев оценивают в 1.40, а на успех сборной Перу ставят коэффициент 2.75.

William Hill выставил такие показатели: выход в финал Чили - 1.40 и Перу - 2.75.

Отметим, что победитель противостояния в финале сыграет против сборной Бразилии, которая в 1/2 турнира выиграла у Аргентины (2:0).