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Тите: Месси выделяется даже на фоне других выдающихся игроков

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Бразильский специалист признался, что ему пришлось менять тактику игры.
Тите
Тите
Getty Images

Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал результат полуфинального матча против Аргентины на Копа Америка-2019 (2:0).

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“Нам пришлось поменять тактику, чтобы нейтрализовать такого игрока, как Месси. Мы переместили Фирмино ближе к центру поля, меньше владели мячом.

Я рад, что нам удалось сделать еще один шаг к цели. В среду мы узнаем имя нашего последнего соперника.

Месси - инопланетянин, он исключительный игрок. Он выделяется даже на фоне других выдающихся футболистов“, - цитирует Тите Mundo Deportivo.

Напомним, что в финале Кубка Америки подопечные Тите сыграют с победителем пары Чили - Перу.

Отметим, что сборная Бразилии впервые за 12 лет вышла в финал Копа Америка.

Смотрите также видео обзор матча Бразилия - Аргентина.

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Теги: футбол, Тите, Лионель Месси, Кубок Америки, сборная Аргентины, сборная Бразилии
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