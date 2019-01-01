Тите: Месси выделяется даже на фоне других выдающихся игроков

Бразильский специалист признался, что ему пришлось менять тактику игры.

Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал результат полуфинального матча против Аргентины на Копа Америка-2019 (2:0).

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“Нам пришлось поменять тактику, чтобы нейтрализовать такого игрока, как Месси. Мы переместили Фирмино ближе к центру поля, меньше владели мячом.

Я рад, что нам удалось сделать еще один шаг к цели. В среду мы узнаем имя нашего последнего соперника.

Месси - инопланетянин, он исключительный игрок. Он выделяется даже на фоне других выдающихся футболистов“, - цитирует Тите Mundo Deportivo.

Напомним, что в финале Кубка Америки подопечные Тите сыграют с победителем пары Чили - Перу.

Отметим, что сборная Бразилии впервые за 12 лет вышла в финал Копа Америка.

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