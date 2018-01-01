Мексика обыграла Гаити и вышла в финал Кубка КОНКАКАФ

Сборная Мексики стала первым финалистом Золотого кубка Северной Америки.

Сборная Мексики в первом полуфинальном матче Золотого кубка КОНКАКАФ обыграла национальную команду Гаити и вышла в финал турнира.

Поединок проходил на стадионе Университет Финикса в американском городе Глендейл. Мексика вырвала победу благодаря пенальти в дополнительное время.

В финале сборная Мексики сыграет с победителем второго полуфинала Золотого кубка КОНКАКАФ между сборными США и Ямайки, который состоится 4-го июля.

Гаити - Мексика 0:1

Гол: Р. Хименес, 93 (пен).

Гаити: Пласид - Карленс, Жан-Баптист, Джеффрард, Кристиан - Сабат (Эривош, 99), Алсеус - Герье (Кантав, 100), Базиль, Назон (Этьенн, 69) - Пьерро (Дизайр, 83).

Мексика: Очоа - Л. Родригес, Сальседо, Э. Морено, Гальярдо - дос Сантос (Монтес, 105), Веласкес (Рейес, 91), Гвардадо (К. Родригес, 68) - Р. Альварадо (Антунья, 68), Р. Хименес, Писарро.

Предупреждения: Алсеус - Э. Морено, Л. Родригес.