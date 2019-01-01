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Месси: Аргентина пострадала от д*рьмового судейства

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Лидер сборной Аргентины раскритиковал работу арбитра полуфинального матча Кубка Америки.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал поражение от Бразилии со счетом 0:2 в полуфинале Копа Америка-2019.

Аргентинец жестко высказался в адрес арбитра поединка, а также отметил, что сборная Бразилии была хуже Аргентины.

"Бразилия победила в матче благодаря быстрому голу. Они были не лучше нас, а хуже, но это не оправдывает нашего поражения.

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Скажу о судействе. Бразилия постоянно фолила, но только мы пострадали от д*рьмового судейства. Это было на протяжении всего матча. Работа арбитра сбивала нам настрой и мешала играть", - цитирует Месси Goal.com.

Вашему вниманию также видео голов и обзор матча Бразилия - Аргентина.

Ранее сообщалось, что сборная Бразилии вышла в финал Копа Америка впервые за 12 лет.

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Теги: Лионель Месси, сборная Аргентины по футболу, Сборная Бразилии по футболу, футбол, Копа Америка, Кубок Америки
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