Месси: Аргентина пострадала от д*рьмового судейства

Месси: Аргентина пострадала от д*рьмового судействаНазад к разделу Сборные
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал поражение от Бразилии со счетом 0:2 в полуфинале Копа Америка-2019.
Аргентинец жестко высказался в адрес арбитра поединка, а также отметил, что сборная Бразилии была хуже Аргентины.
"Бразилия победила в матче благодаря быстрому голу. Они были не лучше нас, а хуже, но это не оправдывает нашего поражения.
Читай также: Жена Месси сделала футболисту оригинальный подарок на день рождения
Скажу о судействе. Бразилия постоянно фолила, но только мы пострадали от д*рьмового судейства. Это было на протяжении всего матча. Работа арбитра сбивала нам настрой и мешала играть", - цитирует Месси Goal.com.
Вашему вниманию также видео голов и обзор матча Бразилия - Аргентина.
Ранее сообщалось, что сборная Бразилии вышла в финал Копа Америка впервые за 12 лет.
Полная версия правил