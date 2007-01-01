Сборная Бразилии впервые за 12 лет вышла в финал Копа Америка

Бразильцы оказались сильнее сборной Аргентины.

Сборная Бразилии сумела выйти в финал Копа Америка-2019, обыграв в полуфинальном поединке Аргентину со счетом 2:0.

“Селесао“ пробились в финал турнира впервые за 12 лет. В последний раз бразильцы играли в решающем матче Кубка Америки в 2007-м году. Тогда они обыграли Аргентину со счетом 3:0 и стали победителями турнира.

Отметим, что в том году в составе сборной Бразилии играли Роналдиньо, Кака, Робиньо, Роналдо, Дида.

В текущем розыгрыше турнира Бразилия встретится с победителем пары Чили - Перу. Поединок состоится 4-го июля в 03:30 по киевскому времени.

Смотрите также видео голов и обзор матча Бразилия - Аргентина.