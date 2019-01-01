Бразилия - Аргентина 2:0 видео голов и обзор полуфинального матча Копа Америка

Сборная Бразилии уверенно вышла в финал Кубка Америки.

Бразилия - Аргентина: видео голов Getty Images

В полуфинале Копа Америка-2019 сборная Бразилии без проблем обыграла Аргентину, забив два безответных гола в ворота соперника.

Голами в этом поединке отметились Жезус и Фирмино, а Габриэл также записал себе в актив результативную передачу. В финале бразильцы сыграют против победителя пары Перу - Чили.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Бразилия - Аргентина:

Бразилия - Аргентина 2:0

Голы: Жезус, 19; Фирмино, 71.

Бразилия: Алиссон, Дани Алвес, Тиаго Силва, Маркиньюс (Миранда, 64), Сандру, Габриэл Жезус (Аллан, 80), Артур, Каземиро, Коутиньо, Эвертон (Виллиан, 46), Фирмино.

Аргентина: Армани, Фойт, Пеццела, Отаменди, Тальяфико (Дибала, 85), Паредес, де Пауль (Ло Сельсо, 67), Акунья (Ди Мария, 59), Месси, Мартинес, Агуэро.

Предупреждения Дани Алвес, 40, Виллиан, 82 – Тальяфико, 9, Акунья, 40, Фойт, 56, Мартинес, 58.