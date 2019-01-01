Бразилия - Аргентина 2:0 видео голов и обзор полуфинального матча Копа Америка

Бразилия - Аргентина 2:0 видео голов и обзор полуфинального матча Копа АмерикаНазад к разделу Сборные
В полуфинале Копа Америка-2019 сборная Бразилии без проблем обыграла Аргентину, забив два безответных гола в ворота соперника.
Голами в этом поединке отметились Жезус и Фирмино, а Габриэл также записал себе в актив результативную передачу. В финале бразильцы сыграют против победителя пары Перу - Чили.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Бразилия - Аргентина:
Бразилия - Аргентина 2:0
Голы: Жезус, 19; Фирмино, 71.
Бразилия: Алиссон, Дани Алвес, Тиаго Силва, Маркиньюс (Миранда, 64), Сандру, Габриэл Жезус (Аллан, 80), Артур, Каземиро, Коутиньо, Эвертон (Виллиан, 46), Фирмино.
Аргентина: Армани, Фойт, Пеццела, Отаменди, Тальяфико (Дибала, 85), Паредес, де Пауль (Ло Сельсо, 67), Акунья (Ди Мария, 59), Месси, Мартинес, Агуэро.
Предупреждения Дани Алвес, 40, Виллиан, 82 – Тальяфико, 9, Акунья, 40, Фойт, 56, Мартинес, 58.
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