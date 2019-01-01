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Бразилия всухую разгромила Аргентину и вышла в финал Копа Америка

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Аргентинцы не сумели справиться со сборной Бразилии в полуфинале турнира.
Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Копа Америка
Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Копа Америка
Getty Images

Сборная Бразилии сумела обыграть национальную команду Аргентины со счетом 2:0 в рамках полуфинального матча Копа Америка-2019.

Первый гол был забит уже на 19-й минуте встречи - Габриэль Жезус одним касанием замкнул передачу в штрафную с правого фланга. Аргентинцы настойчиво пытались отыграться, однако им не везло - несколько раз мяч попадал в штангу, а в других моментах выручал Алиссон.

Финальным моментом, перечеркнувшим мечты Месси о трофее в составе сборной, стала 71-я минута поединка. Жезус обыграл двух защитников, отдал пас на Фирмино, который без проблем отправил его в пустые ворота.

Примечательно, что сборная Аргентины по ходу матча нанесла 14 ударов по воротам и лишь 2 из них были в створ, в то время как бразильцы нанесли 4 удара, из которых 3 - в створ.

В финале Копа Америка Бразилия сыграет с победителем пары Перу - Чили.

Бразилия - Аргентина 2:0
Голы: Жезус, 19; Фирмино, 71.

Бразилия: Алиссон, Дани Алвес, Тиаго Силва, Маркиньюс (Миранда, 64), Сандру, Габриэл Жезус (Аллан, 80), Артур, Каземиро, Коутиньо, Эвертон (Виллиан, 46), Фирмино.

Аргентина: Армани, Фойт, Пеццела, Отаменди, Тальяфико (Дибала, 85), Паредес, де Пауль (Ло Сельсо, 67), Акунья (Ди Мария, 59), Месси, Мартинес, Агуэро.

Предупреждения Дани Алвес, 40, Виллиан, 82 – Тальяфико, 9, Акунья, 40, Фойт, 56, Мартинес, 58.

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Теги: Сборная Бразилии по футболу, сборная Аргентины по футболу, Копа Америка, Кубок Америки, футбол
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