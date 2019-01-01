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Бразилия - Аргентина: прогноз и ставки букмекеров на полуфинал Кубка Америки

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Букмекеры определили фаворита в первом полуфинальном матче Копа Америка.
Бразилия - Аргентина: прогноз и ставки букмекеров
Бразилия - Аргентина: прогноз и ставки букмекеров
Getty Images

В первом полуфинале Копа Америка сборная Бразилии встретится с командой Аргентины.

Матч состоится завтра, 3-го июля в 03:30 по киевскому времени. Букмекеры оценили шансы обеих команд, установив соответствующие коэффициенты.

Специалисты отдают безоговорочное предпочтение команде Бразилии.

Так, в конторе bet365 победу бразильцев оценивают в 1.44, а на успех сборной Аргентины ставят коэффициент 2.62.

William Hill выставил такие показатели: выход в финал Бразилии - 1.36 и Аргентины - 3.

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Теги: футбол, Копа Америка, сборная Аргентины, сборная Бразилии, прогноз и ставки букмекеров
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