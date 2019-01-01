Скалони: Команда хочет выиграть Кубок Америки ради Месси

Главный тренер сборной Аргентины отметил важность трофея для нападающего.

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что игроки национальной команды хотят выиграть Копа Америка-2019 ради форварда Лионеля Месси.

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“Игроки любят Месси настолько сильно, что иногда говорят, что хотят выиграть турнир именно для него. Лучшему игроку в истории футбола не хватает трофея со своей сборной“, - цитирует Скалони ESPN.

Напомним, в полуфинале турнира Аргентина сыграет с Бразилией. Поединок состоится завтра, 3 июля.