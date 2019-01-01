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Скалони: Команда хочет выиграть Кубок Америки ради Месси

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Главный тренер сборной Аргентины отметил важность трофея для нападающего.
Лионель Скалони
Лионель Скалони
Getty Images

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что игроки национальной команды хотят выиграть Копа Америка-2019 ради форварда Лионеля Месси.

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“Игроки любят Месси настолько сильно, что иногда говорят, что хотят выиграть турнир именно для него. Лучшему игроку в истории футбола не хватает трофея со своей сборной“, - цитирует Скалони ESPN.

Напомним, в полуфинале турнира Аргентина сыграет с Бразилией. Поединок состоится завтра, 3 июля.

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Теги: футбол, Лионель Месси, сборная Аргентины по футболу, Кубок Америки, Лионель Скалони
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