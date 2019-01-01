Сборная Испании U-21 выиграла чемпионат Европы-2019

Подопечные Луиса де ла Фуэнте в финале обыграли Германию.

Молодежная сборная Испании в финале чемпионата Европы-2019 обыграла национальную команду Германии со счетом 2:1.

Поединок состоялся в итальянском Удине на Дачия Арена. "Красная фурия" забила быстрый гол - Фабиан Руис на 7-й минуте дальним ударом поразил ворота Нюбеля.

Во втором тайме Руис снова пробил по воротам, но Нюбель парировал удар, однако первым у мяча оказался Дани Олмо, который удвоил преимущество испанцев.

На 88-й минуте немцы отыграли один мяч - Амири мощным ударом заколотил мяч в сетку ворот Сивера, который сопровождался рикошетом от головы Хесуса Вальехо.

Таким образом, испанцы стали чемпионами Европы до 21 года.

Испания - Германия 2:1

Голы: Руис, 7 Олмо, 69 - Амири, 88.



Испания: Сивера - Агиррегабирия, Нуньес, Х. Вальехо, Фирпо - Рока, Фабиан Руис (Мерино, 78) - Олмо, Себальос, Форналс (Майораль, 72) - Ойарсабаль (Солер, 55).



Германия: Нюбель - Клостерманн, Та, Баумгартль, Хенрикс - Сердар (Нойхаус, 61), М. Эггештайн (Нмеча, 78), Дауд - Езтунали (Рихтер, 73), Вальдшмидт, Амири.



Предупреждения: Х. Вальехо, Нуньес, Сивера.