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Сборная Испании U-21 выиграла чемпионат Европы-2019

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Подопечные Луиса де ла Фуэнте в финале обыграли Германию.
Сборная Испании U-21 - чемпион Европы
Сборная Испании U-21 - чемпион Европы
Getty Images

Молодежная сборная Испании в финале чемпионата Европы-2019 обыграла национальную команду Германии со счетом 2:1.

Поединок состоялся в итальянском Удине на Дачия Арена. "Красная фурия" забила быстрый гол - Фабиан Руис на 7-й минуте дальним ударом поразил ворота Нюбеля.

Во втором тайме Руис снова пробил по воротам, но Нюбель парировал удар, однако первым у мяча оказался Дани Олмо, который удвоил преимущество испанцев.

На 88-й минуте немцы отыграли один мяч - Амири мощным ударом заколотил мяч в сетку ворот Сивера, который сопровождался рикошетом от головы Хесуса Вальехо.

Таким образом, испанцы стали чемпионами Европы до 21 года.

Испания - Германия 2:1
Голы: Руис, 7 Олмо, 69 - Амири, 88.

Испания: Сивера - Агиррегабирия, Нуньес, Х. Вальехо, Фирпо - Рока, Фабиан Руис (Мерино, 78) - Олмо, Себальос, Форналс (Майораль, 72) - Ойарсабаль (Солер, 55).

Германия: Нюбель - Клостерманн, Та, Баумгартль, Хенрикс - Сердар (Нойхаус, 61), М. Эггештайн (Нмеча, 78), Дауд - Езтунали (Рихтер, 73), Вальдшмидт, Амири.

Предупреждения: Х. Вальехо, Нуньес, Сивера.

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Теги: сборная Испании по футболу, Евро-2019, U-21, футбол, чемпионат Европы U-21
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