Сборная Испании U-21 выиграла чемпионат Европы-2019

Сборная Испании U-21 выиграла чемпионат Европы-2019Назад к разделу Сборные
Молодежная сборная Испании в финале чемпионата Европы-2019 обыграла национальную команду Германии со счетом 2:1.
Поединок состоялся в итальянском Удине на Дачия Арена. "Красная фурия" забила быстрый гол - Фабиан Руис на 7-й минуте дальним ударом поразил ворота Нюбеля.
Во втором тайме Руис снова пробил по воротам, но Нюбель парировал удар, однако первым у мяча оказался Дани Олмо, который удвоил преимущество испанцев.
На 88-й минуте немцы отыграли один мяч - Амири мощным ударом заколотил мяч в сетку ворот Сивера, который сопровождался рикошетом от головы Хесуса Вальехо.
Таким образом, испанцы стали чемпионами Европы до 21 года.
Испания - Германия 2:1
Голы: Руис, 7 Олмо, 69 - Амири, 88.
Испания: Сивера - Агиррегабирия, Нуньес, Х. Вальехо, Фирпо - Рока, Фабиан Руис (Мерино, 78) - Олмо, Себальос, Форналс (Майораль, 72) - Ойарсабаль (Солер, 55).
Германия: Нюбель - Клостерманн, Та, Баумгартль, Хенрикс - Сердар (Нойхаус, 61), М. Эггештайн (Нмеча, 78), Дауд - Езтунали (Рихтер, 73), Вальдшмидт, Амири.
Предупреждения: Х. Вальехо, Нуньес, Сивера.
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