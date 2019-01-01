Месси: Мы проделали большой путь, чтобы сыграть в полуфинале Кубка Америки

Лидер сборной Аргентины прокомментировал победу над Венесуэлой в четвертьфинале турнира.

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал матч против Венесуэлы в 1/4 финала Копа Америка, в котором его команда выиграла со счетом 2:0.

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“Думаю, мы сыграли надежно. Это сложный турнир, где любая команда имеет шанс на победу. Мы контролировали игру и не испытывали проблем в обороне. На этих полях тяжело играть, и это мешает показывать высокое качество игры.

Мы проделали большой путь, чтобы сыграть с Бразилией в полуфинале. Теперь нужно сосредоточиться, ведь они - хозяева турнира, их будут поддерживать трибуны.

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У нас собралась отличная команда. И дело не только в футбольных качествах, но и в человеческих тоже. Скалони действительно сплотил тренерский штаб и нашу команду. Сейчас у нас есть цель и мы вместе идем к ее достижению“, - цитирует Месси пресс-служба сборной Аргентины.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Венесуэла - Аргентина.

Со всеми результатами Копа Америка-2019 можно ознакомиться здесь.