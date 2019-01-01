Венесуэла - Аргентина 0:2 видео голов и обзор матча Копа Америки

Сборная Аргентины вышла в полуфинал турнира.

Венесуэла - Аргентина: видео голов Getty Images

Национальная сборная Аргентины обыграла команду Венесуэлы со счетом 2:0 и вышла в полуфинал Копа-Америки-2019.

Подопечным Лионеля Скалони предстоит в следующем раунде турнира сыграть со сборной Бразилии.

Смотрите видео голов и обзор матча Венесуэла - Аргентина:

Венесуэла - Аргентина 0:2

Голы: Мартинес, 10; Ло Чельсо, 74.

Венесуэла: Фариньес, Эрнандес, Чансельор, Росалес (Сейхас, 83), дель Пино Маго (Сотельдо, 56), Ринкон, Эррера, Мурильо, Морено, Мачис(Мартинес, 71), Рондон.

Аргентина: Армани, Фойт, Пеццелья, Отаменди, Акунья (Ло Чельсо, 68), Паредес, де Пауль, Тальяфико, Мартинес (Ди Мария, 64), Агуэро (Дибала, 85), Месси.

Предупреждения: Ринкон (12), Эррера (15), Мартинес (16), Акунья (42), Рондон (44), Сотельдо (90).