Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Венесуэла - Аргентина 0:2 видео голов и обзор матча Копа Америки

Назад к разделу Сборные
Комментариев: 0
Сборная Аргентины вышла в полуфинал турнира.

Венесуэла - Аргентина: видео голов
Венесуэла - Аргентина: видео голов
Getty Images

Национальная сборная Аргентины обыграла команду Венесуэлы со счетом 2:0 и вышла в полуфинал Копа-Америки-2019.

Подопечным Лионеля Скалони предстоит в следующем раунде турнира сыграть со сборной Бразилии.

Смотрите видео голов и обзор матча Венесуэла - Аргентина:

Венесуэла - Аргентина 0:2
Голы: Мартинес, 10; Ло Чельсо, 74.

Венесуэла: Фариньес, Эрнандес, Чансельор, Росалес (Сейхас, 83), дель Пино Маго (Сотельдо, 56), Ринкон, Эррера, Мурильо, Морено, Мачис(Мартинес, 71), Рондон.

Аргентина: Армани, Фойт, Пеццелья, Отаменди, Акунья (Ло Чельсо, 68), Паредес, де Пауль, Тальяфико, Мартинес (Ди Мария, 64), Агуэро (Дибала, 85), Месси.

Предупреждения: Ринкон (12), Эррера (15), Мартинес (16), Акунья (42), Рондон (44), Сотельдо (90).

Поделись:
Теги: сборная Аргентины по футболу, сборная Венесуэлы, видео голов, обзор матча, Копа Америка, Кубок Америки, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь