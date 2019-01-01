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Гана - Бенин 2:2 видео голов и обзор матча Кубка африканских наций

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Команды расписали результативную ничью.

Гана и Бенин сыграли в ничью
Гана и Бенин сыграли в ничью
Ryan Wilkisky/BackpagePix

В рамках первого тура группового этапа Кубка африканских наций сборные Ганы и Бенина сильнейшего не выявили.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Гана - Бенин:

Гана — Бенин 2:2

Голы: Айю 9, 42 — Поте 2, 63.

Гана: Офори — Касим, Бойе, Агбеньену, Йадом — Вакасо, Томас, Агьепонг (Овусу, 36), Атсу, Айю (Аква, 89) — Дж. Айю.

Бенин: Фарнолле — Баразе, Вердон, Имору, Аденон, Адилеху (Мама, 62) — Поте, Соку (Джигла, 83), Адеоти, Далмейда (Доссу, 63) — Мунье.

Предупреждения: Бойе, Касим — Далмейда, Мунье.

УдалениеБойе, 54.

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Теги: футбол, сборная Ганы, видео голов, обзор матча, Кубок африканских наций
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