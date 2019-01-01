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Месси пожаловался на состояние полей на Кубке Америки

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Лидер сборной Аргентины недоволен качеством игровых полей в Бразилии.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Капитан и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался по поводу качества футбольных полей на Копа Америка, который сейчас проходит в Бразилии.

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"Все поля, на которых мы проводили свои матчи, были ужасного качества. Нам приходится прикладывать дополнительные усилия, чтобы обработать мяч, ведь он подпрыгивает на этом поле. Тут очень сложно играть", - цитирует Месси Marca.

Стоит сказать, что такого же мнения придерживается главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони.

Отметим, что "бело-голубые" добились лишь одной победы на турнире, но сумела набрать 4 очка и занять второе место в группе В. В четвертьфинале Аргентина сыграет с Венесуэлой.

Вашему вниманию результаты и расписание матчей на Копа Америка.

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Теги: Лионель Месси, сборная Аргентины по футболу, Копа Америка, Кубок Америки, Бразилия, критика, футбол
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