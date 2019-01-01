Евро U-21: Стали известны все полуфиналисты турнира

Уже 27-го июня состоятся полуфинальные матчи.

В понедельник, 24-го июня, завершились заключительные матчи в рамках группового этапа чемпионата Европы U-21.

Сборные Франции и Румынии, сыграв в нулевую ничью, обеспечили себе выход в полуфинал турнира.

Франция - Румыния 0:0

Франция: Бернардони - Амиан Аду, Конате, Упамекано, Сарр - Ничам, Тусар, Гендузи, Тюрам (дель Кастильо, 84) - Матета, Иконе (Рейн-Аделаид, 84)

Румыния: Раду - Манеа, Недельчеру, Рус, Бобоч - Недельчу, Чикелдеу (Белуце, 58) - Олару (Драгомир, 72), Хаджи, Коман - Пушкаш (Петре, 82)

Предупреждение: Тюрам - Рус, Мане, Недельчу

Во втором матче встретились аутсайдеры группы С Хорватия и Англия. Команды выдали очень результативный поединок, забив шесть голов на двоих, однако для сборных встреча не решала никаких турнирных задач.

Хорватия - Англия 3:3

Голы: Брекало, 39, 82, Влашич, 62 - Нельсон, 11 (с пенальти), Меддисон, 48, Кенни, 70

Хорватия: Грбич, Катич, Уремович, Калаица, Шуньич, Влашич (Иванушец, 66), Брекало, Моро, Маер, Куленович, Чабрая (Брадарич, 76).

Англия: Хендерсон, Кенни, Томори, Кларк-Солтер (Конса, 49), Келли, Фоден, Мэддисон (Гиббс-Уайт, 73), Грэй, Дауэлл (Маунт, 56), Нелсон, Абрахам.

Предупреждения: Дауэлл (38), Кенни (51), Брадарич (90).

Таким образом, по итогам этих поединков определились все участники полуфиналов Евро U-21, которые состоятся 27-го июня.

Полуфинальные пары выглядят следующим образом:

Испания - Франция

Германия - Румыния