Тренер сборной Аргентины: Нам повезло, что мы прошли в плей-офф

Лионель Скалони пожаловался на качество газона в Порту-Алегри.

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал победу своих подопечных в рамках группового этапа Кубка Америки против Катара (2:0).

“Матч выдался нелегким, но мы провели хороший поединок. Хотелось бы пожаловаться на газон (на стадионе Арена Гремио - прим.ред). Это сумасшествие. На нем просто невозможно играть.

Весь матч мы старались давить и атаковать. Нам есть куда расти, но повезло, что нам удалось выйти в плей-офф“, - заявил Скалони.

Напомним, сборная Аргентина заняла второе место в группе B.

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