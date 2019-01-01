Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Тренер сборной Аргентины: Нам повезло, что мы прошли в плей-офф

Назад к разделу Сборные
Комментариев: 0
Лионель Скалони пожаловался на качество газона в Порту-Алегри.
Лионель Скалони
Лионель Скалони
Getty Images

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал победу своих подопечных в рамках группового этапа Кубка Америки против Катара (2:0).

“Матч выдался нелегким, но мы провели хороший поединок. Хотелось бы пожаловаться на газон (на стадионе Арена Гремио - прим.ред). Это сумасшествие. На нем просто невозможно играть.

Весь матч мы старались давить и атаковать. Нам есть куда расти, но повезло, что нам удалось выйти в плей-офф“, - заявил Скалони.

Напомним, сборная Аргентина заняла второе место в группе B.

Смотрите также видео обзор матча Катар - Аргентина.

Поделись:
Теги: футбол, сборная Аргентины по футболу, Копа Америка, Лионель Скалони
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: www.tycsports.com

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь