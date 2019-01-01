Тренер сборной Аргентины: Нам повезло, что мы прошли в плей-офф

Тренер сборной Аргентины: Нам повезло, что мы прошли в плей-оффНазад к разделу Сборные
Лионель Скалони пожаловался на качество газона в Порту-Алегри.
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал победу своих подопечных в рамках группового этапа Кубка Америки против Катара (2:0).
“Матч выдался нелегким, но мы провели хороший поединок. Хотелось бы пожаловаться на газон (на стадионе Арена Гремио - прим.ред). Это сумасшествие. На нем просто невозможно играть.
Весь матч мы старались давить и атаковать. Нам есть куда расти, но повезло, что нам удалось выйти в плей-офф“, - заявил Скалони.
Напомним, сборная Аргентина заняла второе место в группе B.
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