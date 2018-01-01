Кубок африканских наций-2019: Марокко победило ЮАР, Намибия уступила Кот-д’Ивуару

Кубок африканских наций-2019: Марокко победило ЮАР, Намибия уступила Кот-д’ИвуаруНазад к разделу Сборные
В пятницу, 21 июня, стартует Кубок африканских наций-2019. 32-й розыгрыш главного турнира среди африканских футбольных сборных проходит в 4 городах на 6 стадионах Египта и завершится 19 июля.
В турнире принимают участие 24 сборных, которые распределены на 6 групп по 4 команды в каждой. КАН пройдет без участия таких сборных как Габон, Замбия, Того и Конго, зато сборные Мадагаскара, Мавритании и Бурунди дебютируют на Кубке африканских наций.
Лидером по количеству побед на КАН является Египет. “Фараоны“ побеждали на турнире 7 раз, что на два титула больше, чем у Камеруна. Именно сборная Камеруна выиграла Кубок африканских наций в 2017 году и будет защищать свой чемпионский титул.
На групповом этапе команды поделены на 6 групп по четыре команды. В плей-офф выходят два первых места напрямую. Среди третьих мест выходят 4 лучших сборных по очкам.
Вашему вниманию расписание и результаты Кубка африканских наций-2019
Группа А
Египет - Зимбабве 1:0
ДР Конго - Уганда 0:2
Уганда - Зимбабве 1:1
Египет - ДР Конго 2:0
Уганда - Египет 0:2
Зимбабве - ДР Конго 0:4
Группа В
Нигерия - Бурунди 1:0
Гвинея - Мадагаскар 2:2
Нигерия - Гвинея 1:0
Мадагаскар - Бурунди 1:0
Мадагаскар - Нигерия 2:0
Бурунди - Гвинея 0:2
Группа С
Сенегал - Танзания 2:0
Алжир - Кения 2:0
Сенегал - Алжир 0:1
Кения - Танзания 3:2
01.07 (22:00) Кения - Сенегал
01.07 (22:00) Танзания - Алжир
Группа D
Марокко - Намибия 1:0
Кот-д’Ивуар - ЮАР 1:0
Марокко - Кот-д’Ивуар 1:0
ЮАР - Намибия 1:0
ЮАР - Марокко 0:1
Намибия - Кот-д’Ивуар 1:4
Группа E
Тунис - Ангола 1:1
Мали - Мавритания 4:1
Тунис - Мали 1:1
Мавритания - Ангола 0:0
02.07 (22:00) Мавритания - Тунис
02.07 (22:00) Ангола - Мали
Группа F
Камерун - Гвинея-Бисау 2:0
Гана - Бенин 2:2
Камерун - Гана 0:0
Бенин - Гвинея-Бисау 0:0
02.07 (19:00) Бенин - Камерун
02.07 (19:00) Гвинея-Бисау - Гана
1/8 финала
5 июля
19:00 1D - 3B/3E/3F
22:00 2A - 2С
6 июля
20:00 2B - 2F
22:00 1A - 3С/3D/3E
7 июля
19:00 1B - 3A/3C/3D
22:00 1C - 3A/3B/3F
8 июля
20:00 1E - 2D
22:00 1F - 2E
Четвертьфиналы
10 июля
20:00 Победитель матча 2 - Победитель матча 1
22:00 Победитель матча 3 - Победитель матча 4
11 июля
20:00 Победитель матча 7 - Победитель матча 6
22:00 Победитель матча 5 - Победитель матча 8
Полуфиналы
14 июля
19:00 Победитель матча 1/4 финала 1 - Победитель матча 1/4 финала 4
22:00 Победитель матча 1/4 финала 3 - Победитель матча 1/4 финала 2
Матч за третье место
17 июля
22:00 Проигравший 1 полуфинала - Проигравший 2 полуфинала
Финал
19 июля
22:00 Победитель 1 полуфинала - Победитель 2 полуфинала
Полная версия правил