Кубок африканских наций-2019: Марокко победило ЮАР, Намибия уступила Кот-д’Ивуару

Кубок африканских наций пройдет в Египте с 21 июня по 19 июля.

В пятницу, 21 июня, стартует Кубок африканских наций-2019. 32-й розыгрыш главного турнира среди африканских футбольных сборных проходит в 4 городах на 6 стадионах Египта и завершится 19 июля.

В турнире принимают участие 24 сборных, которые распределены на 6 групп по 4 команды в каждой. КАН пройдет без участия таких сборных как Габон, Замбия, Того и Конго, зато сборные Мадагаскара, Мавритании и Бурунди дебютируют на Кубке африканских наций.

Лидером по количеству побед на КАН является Египет. “Фараоны“ побеждали на турнире 7 раз, что на два титула больше, чем у Камеруна. Именно сборная Камеруна выиграла Кубок африканских наций в 2017 году и будет защищать свой чемпионский титул.

На групповом этапе команды поделены на 6 групп по четыре команды. В плей-офф выходят два первых места напрямую. Среди третьих мест выходят 4 лучших сборных по очкам.

Вашему вниманию расписание и результаты Кубка африканских наций-2019

Группа А

Египет - Зимбабве 1:0

ДР Конго - Уганда 0:2

Уганда - Зимбабве 1:1

Египет - ДР Конго 2:0

Уганда - Египет 0:2

Зимбабве - ДР Конго 0:4

Группа В

Нигерия - Бурунди 1:0

Гвинея - Мадагаскар 2:2

Нигерия - Гвинея 1:0

Мадагаскар - Бурунди 1:0

Мадагаскар - Нигерия 2:0

Бурунди - Гвинея 0:2

Группа С

Сенегал - Танзания 2:0

Алжир - Кения 2:0

Сенегал - Алжир 0:1

Кения - Танзания 3:2

01.07 (22:00) Кения - Сенегал

01.07 (22:00) Танзания - Алжир

Группа D

Марокко - Намибия 1:0

Кот-д’Ивуар - ЮАР 1:0

Марокко - Кот-д’Ивуар 1:0

ЮАР - Намибия 1:0

ЮАР - Марокко 0:1

Намибия - Кот-д’Ивуар 1:4

Группа E

Тунис - Ангола 1:1

Мали - Мавритания 4:1

Тунис - Мали 1:1

Мавритания - Ангола 0:0

02.07 (22:00) Мавритания - Тунис

02.07 (22:00) Ангола - Мали

Группа F

Камерун - Гвинея-Бисау 2:0

Гана - Бенин 2:2

Камерун - Гана 0:0

Бенин - Гвинея-Бисау 0:0

02.07 (19:00) Бенин - Камерун

02.07 (19:00) Гвинея-Бисау - Гана

1/8 финала

5 июля

19:00 1D - 3B/3E/3F

22:00 2A - 2С

6 июля

20:00 2B - 2F

22:00 1A - 3С/3D/3E

7 июля

19:00 1B - 3A/3C/3D

22:00 1C - 3A/3B/3F

8 июля

20:00 1E - 2D

22:00 1F - 2E

Четвертьфиналы

10 июля

20:00 Победитель матча 2 - Победитель матча 1

22:00 Победитель матча 3 - Победитель матча 4

11 июля

20:00 Победитель матча 7 - Победитель матча 6

22:00 Победитель матча 5 - Победитель матча 8

Полуфиналы

14 июля

19:00 Победитель матча 1/4 финала 1 - Победитель матча 1/4 финала 4

22:00 Победитель матча 1/4 финала 3 - Победитель матча 1/4 финала 2

Матч за третье место

17 июля

22:00 Проигравший 1 полуфинала - Проигравший 2 полуфинала

Финал

19 июля

22:00 Победитель 1 полуфинала - Победитель 2 полуфинала