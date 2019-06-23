Евро U-21: Германия пробилась в полуфинал, Дания сильнее Сербии

В группе B состоялись матчи третьего тура.

Молодежная сборная Германии сыграла вничью с командой Австрии и вышла в полуфинал чемпионата Европы.

Датчане переиграли сборную Сербии, но это не помогло им выйти из группы.

Австрия U-21 – Германия U-21 1:1

Голы: Данзо, 24 (с пенальти) — Вальдшмидт, 14

Австрия U-21: Шлагер, Улльманн, Пош, Фридль, Линхарт, Балич (Хонзак, 85), Хорват, Шлагер, Любичич (Баумгартнер, 54), Калайджич (Грбич, 77), Данзо

Германия U-21: Нюбель, Хенрихс, Клостерманн, Та, Баумгартль, Озтуналы, Дауд, Нойхаус (Сердар, 56), Эггештайн (Кох, 83), Рихтер (Амири, 56), Вальдшмидт

Предупреждения: Нюбель, Та, Любичич, Сердар, Хенрихс.

Дания U-21 – Сербия U-21 2:0

Голы: Бруун Ларсен, 21, Расмуссен, 51

Дания U-21: Иверсен, Соренсен (Винд, 82), Мехле, Ниссен Кристенсен, Расмуссен, Андерсен, Нельссон, Бруун Ларсен, Биллинг, Ольсен (Дуэлунд, 76), Дрейер (Сков, 68)

Сербия U-21: Росич, Богосовац, Терзич, Бабич, Ранджелович, Рачич, Машович, Лукич, Златанович, Шапонич (Йовелич, 81), Радонич (Аджич, 61)

Предупреждения: Шапонич, Лукич, Йовелич.