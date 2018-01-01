Колумбия - Парагвай 1:0 видео и обзор матча Кубка Америки

Колумбия - Парагвай 1:0 видео и обзор матча Кубка АмерикиНазад к разделу Сборные
Колумбийцы минимально переиграли команду Парагвая.
Колумбия победила Парагвай в рамках третьего тура группового этапа Копа Америка.
Вашему вниманию видео гола и обзор матча Колумбия - Парагвай:
Колумбия – Парагвай 1:0
Гол: Куэльяр, 31
Колумбия: Монтеро, Лукуми, Сапата, Арьяс, Борха, Кардона (Барриос, 85), Куэльяр, Диас, Куадрадо (Хамес, 58), Лерма, Фалькао (Сапата, 66)
Парагвай: Фернандес, Арсамендия, Алонсо, Пирис, Гомес, Альмирон, Санчес, Рохас (Итурбе, 63), Рохас (Домингес, 46), Кардосо, Гонсалес (Ромеро, 82)
Предупреждения: Борха, Лукуми, Арсамендия.
Полная версия правил