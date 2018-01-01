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Колумбия - Парагвай 1:0 видео и обзор матча Кубка Америки

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Колумбийцы минимально переиграли команду Парагвая.

Колумбия победила Парагвай
Колумбия победила Парагвай
Getty Images

Колумбия победила Парагвай в рамках третьего тура группового этапа Копа Америка.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Колумбия - Парагвай:

Колумбия – Парагвай 1:0

Гол: Куэльяр, 31 

Колумбия: Монтеро, Лукуми, Сапата, Арьяс, Борха, Кардона (Барриос, 85), Куэльяр, Диас, Куадрадо (Хамес, 58), Лерма, Фалькао (Сапата, 66)

Парагвай: Фернандес, Арсамендия, Алонсо, Пирис, Гомес, Альмирон, Санчес, Рохас (Итурбе, 63), Рохас (Домингес, 46), Кардосо, Гонсалес (Ромеро, 82)

Предупреждения: Борха, Лукуми, Арсамендия. 

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Теги: футбол, Кубок Америки, видео голов, обзор матча, сборная Колумбии
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