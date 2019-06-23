Катар - Аргентина 0:2 видео голов и обзор матча Кубка Америки

Аргентина пробилась в плей-офф турнира.

Аргентина победила Катар Getty Images

В рамках третьего тура группового этапа Кубка Америки Аргентина без проблем справилась с командой Катара.

Таким образом, аргентинцы вышли в четвертьфинал, где они сыграют с Венесуэлой.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Катар - Аргентина:

Катар – Аргентина 0:2

Голы: Мартинес, 4, Агуэро, 82

Катар: Аль-Шеб, Аль-Рави, Педру Мигел (Исмаил, 85), Аль-Хаджри (Абдулсалам, 77), Сальман, Будиаф, Хухи, Хатем, Афиф, Али, Халид

Аргентина: Армани, Саравия, Тальяфико, Фойт (Пеццелья, 85), Отаменди, Ло Чельсо (Акунья, 55), де Пауль, Паредес, Мартинес (Дибала, 76), Агуэро, Месси

Предупреждения: Ло Чельсо, Фойт, Али, Будиаф, Абдулсалам.