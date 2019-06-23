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Катар - Аргентина 0:2 видео голов и обзор матча Кубка Америки

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Аргентина пробилась в плей-офф турнира.

Аргентина победила Катар
Аргентина победила Катар
Getty Images

В рамках третьего тура группового этапа Кубка Америки Аргентина без проблем справилась с командой Катара.

Таким образом, аргентинцы вышли в четвертьфинал, где они сыграют с Венесуэлой.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Катар - Аргентина:

Катар – Аргентина 0:2

Голы: Мартинес, 4, Агуэро, 82 

Катар: Аль-Шеб, Аль-Рави, Педру Мигел (Исмаил, 85), Аль-Хаджри (Абдулсалам, 77), Сальман, Будиаф, Хухи, Хатем, Афиф, Али, Халид

Аргентина: Армани, Саравия, Тальяфико, Фойт (Пеццелья, 85), Отаменди, Ло Чельсо (Акунья, 55), де Пауль, Паредес, Мартинес (Дибала, 76), Агуэро, Месси

Предупреждения: Ло Чельсо, Фойт, Али, Будиаф, Абдулсалам. 

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Теги: футбол, Кубок Америки, видео голов, обзор матча, сборная Аргентины
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