Катар - Аргентина 0:2 видео голов и обзор матча Кубка Америки

Катар - Аргентина 0:2 видео голов и обзор матча Кубка АмерикиНазад к разделу Сборные
Аргентина пробилась в плей-офф турнира.
В рамках третьего тура группового этапа Кубка Америки Аргентина без проблем справилась с командой Катара.
Таким образом, аргентинцы вышли в четвертьфинал, где они сыграют с Венесуэлой.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Катар - Аргентина:
Катар – Аргентина 0:2
Голы: Мартинес, 4, Агуэро, 82
Катар: Аль-Шеб, Аль-Рави, Педру Мигел (Исмаил, 85), Аль-Хаджри (Абдулсалам, 77), Сальман, Будиаф, Хухи, Хатем, Афиф, Али, Халид
Аргентина: Армани, Саравия, Тальяфико, Фойт (Пеццелья, 85), Отаменди, Ло Чельсо (Акунья, 55), де Пауль, Паредес, Мартинес (Дибала, 76), Агуэро, Месси
Предупреждения: Ло Чельсо, Фойт, Али, Будиаф, Абдулсалам.
Полная версия правил