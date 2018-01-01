Кубок КОНКАКАФ: Канада разбила Кубу, Мексика обыграла Мартинику

Кубок КОНКАКАФ: Канада разбила Кубу, Мексика обыграла МартиникуНазад к разделу Сборные
В группе А состоялись финальные матчи группового этапа.
По их итогам мексиканцы (9 очков) и канадцы (6 очков) пробились в 1/4 финала.
Таким образом, Мартиника (3 очка) и Куба (0) покинули турнир.
Канада — Куба 7:0
Голы: Д. Дэвид, 4, 71, 77 Каваллини, 21, 43, 45+1, Хойлетт, 50.
Канада: Борян — Годиньо, Генри (Миллер, 61), Корнелиус, Дэвис (Миллар, 70) — Арфилд, Пьетт — Хойлетт, Осорио, Дэвид — Каваллини (Морган, 61).
Куба: Санчез — Бакеро, Пьедра, Кинделан, Мореон — Портал (Абреу, 76), А. Рикардо (Эспино, 54) — Рейес, Эрнандес, Кабальеро — Парадела (Х. Родригес, 70).
Предупреждения: Арфилд — Мореон, Парадела, Пьедра.
Мартиника — Мексика 2:3
Голы: Парсемайн, 56, Делем, 84 — Антуна, 29, Р. Хименес, 61, Наварро, 72.
Мартиника: Чаве, Бартелери, Делем, Бабен, Камий — Эрелле, Марво (Линор, 14) — Тимон (Югон, 79), Абаул, Фортуне (Марао, 68) — Парсемайн.
Мексика: Ороско, Васконселос, Монтес, Наваррро, Сальседо — А. Гвардадо (Джонатан дос Сантос, 67), Веласкес, К. Родригес — Антуна, Р. Хименес (Вега, 77), Альварадо (Писарро, 46).
Предупреждения: Делем, Тимон, Югон — А. Гвардадо.
Полная версия правил