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Тренер сборной Катара: Мы приехали играть, а не делать селфи с Месси

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Санчес заявил, чтио его команда будет бороться до конца на Кубке Америки.
Феликс Санчес
Феликс Санчес
Getty Images

Главный тренер сборной Катара Феликс Санчес поделился ожиданиями от предстоящей встречи с командой Аргентины в рамках группового этапа Кубка Америки.

"Могу сказать, что нашу команду не очень хорошо знают в Южной Америке, но у нас в составе профессиональные игроки. Мы приехали играть в футбол, а не делать селфи с Лионелем Месси. Аргентина – фаворит матча, но мы будем бороться до конца. Шансы у нас есть, и это радует", - приводит слова Санчеса A Bola.

Напомним, матч состоится в воскресенье, 23 июня. Катар занимает третье место в группе, Аргентина - последнее.

Также ознакомьтесь с расписанием и результатами Кубка Америки.

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Теги: Феликс Санчес, Катар, Аргентина, Кубок Америки
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