Испания U-21 - первый полуфиналист молодежного чемпионата Европы, Италия сильнее Бельгии

Итальянцы также могут пробиться в следующий этап.

В рамках 3-го тура группового этапа чемпионата Европы-2019 U-21 национальная команда Испании раскрошила поляков и обеспечаила себе путевку в 1/2 финала.

Итальянцы в параллельном поединке переиграли бельгийцев и расположились на втором месте в группе по дополнительным показателям.Сборная Италии сохраняет шансы попасть в полуфинал как лучшая вторая команда.

Испания U-21 – Польша U-21 – 5:0



Голы: 1:0 – 17 Форнальс, 2:0 – 35 Ойарсабаль, 3:0 – 39 Фабиан Руис, 4:0 – 71 Себальос, 5:0 – 90 Майораль.



Испания U-21 – Сивера, Хорхе Мере, Агиррегабириа, Нуньес, Аарон Мартин, Марк Рока, Фабиан Руис (Мерино, 75), Себальос (Вальехо, 88), Ольмо, Ойарсабаль (Майораль, 59), Форнальс.

Польша U-21 – Грабара, Ветеска, Пестка, Гумны, Белик, Дзичек, Филя (Петровски, 46), Шиманьски, Михаляк, Журковски (Плахета, 71), Букса (Швидерски, 55).



Предупреждения: Ветеска (65), Белик (70), Марк Рока (78), Петровски (83), Пестка (90).



Бельгия U-21 – Италия U-21 – 1:3



Голы: 0:1 – 44 Барелла, 0:2 – 53 Кутроне, 1:2 – 79 Версхарен, 1:3 – 89 Кьеза.



Бельгия U-21 – де Волф, Бюшири, Колс, Коббаут, Борнаув, Омеонга (Версхарен, 59), Салемакерс (Мбенза, 74), Бастьен (Мангаля, 59), Хейнен, Лукебакио, Схрейверс.

Италия U-21 – Мерет, Пеццелла, Бастони, Манчини, Калабрези, Мандрагора, Пеллегрини (Бонаццоли, 79), Барелла (Димарко, 90),

Локателли (Тонали, 72), Кьеза, Кутроне.



Предупреждения: Салемакерс (45), Колс (56), Бюшири (57), Мангаля (61), Локателли (65), Версхарен (71), Мбенза (76), Кьеза (90), Пеццелла (90), Манчини (90).



Удаление: Мбенза (90).