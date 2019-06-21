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ФИФА требует от Ирана разрешения посещать матчи отбора ЧМ-2022 женщинам

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Комментариев: 2
Джанни Инфантино повторно обратился к Федерации футбол Ирана.
Джанни Инфантино
Джанни Инфантино
Getty Images

Президент ФИФА Джанни Инфантино обратился к Федерации футбола Ирана с требованием предоставить гарантии того, что женщины смогут посещать матчи сборной в отборе на чемпионат мира-2022.

Кроме того, он отметил, что президент Ирана уже давал подобное обещание, но не выполнил его.

“Мне очень жаль, что Иран не выполнил обещаний, которые президент страны Хасан Роухани давал в марте 2018 года. 

Поэтому я снова прошу Федерацию футбола Ирана и государственных чиновников не позже, чем до 15 июля принять меры, которые позволят всем гражданкам Ирана и иностранкам на территории государства покупать билеты и посещать матчи сборной в отборочном турнире к ЧМ-2022.

Он начнется в сентябре 2019 года“, - цитирует письмо Инфантино Reuters.

Ранее сообщалось, что ФИФА может изменить место проведения ЧМ-2022.

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Теги: футбол, Джанни Инфантино, ФИФА, сборная Ирана по футболу, ЧМ-2022
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Комментариев (2)
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П    21.06.2019, 19:17
Оценка:  0
П
Это же разврат.
гость  (аноним)  21.06.2019, 19:15
Оценка:  0
гость
А от России вернуть Крым ФИФА не требует?
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