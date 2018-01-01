Уругвай - Япония 2:2 видео голов и обзор матча Кубка Америки

Сборные Уругвая и Японии не сумели выявить победителя.

Уругвай - Япония: видео голов Getty Images

В рамках группового этапа Кубка Америки сборная Уругвая встретилась с национальной командой Японии.

Противники выдали яркий и результативный поединок, однако выявить победителя так и не смогли.

Смотрите видео голов и обзор матча Уругвай - Япония:

Уругвай - Япония 2:2

Голы: Суарес, 32 (пен.), Хименес, 66 - Миеси, 25, 59.

Уругвай: Муслера - Касерес, Хименес, Годин, Лаксальт (Гонсалес, 28) - Нандес (де Арраскаэта, 60), Торрейра, Бентанкур, Лодейро (Вальверде, 73) - Суарес, Кавани.

Япония: Кавасима - Итакура, Томиясу, Уэда, Ивата (Тацута, 87), Сугиока - Накадзима, Сибасаки, Абе (Уэда, 67) - Миеси (Кубо, 83), Окадзаки.

Предупреждения: Уэда, Накадзима.