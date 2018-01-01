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Копа Америка: Уругвай сенсационно сыграл вничью с Японией

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Уругвай и Япония в результативном матче не сумели выявить победителя.
Сборные Уругвая и Японии сыграли вничью
Сборные Уругвая и Японии сыграли вничью
Getty Images

В рамках второго тура группы С на Кубке Америки сборная Уругвая сыграла в результативную ничью с национальной командой Японии.

По итогам встречи уругвайцы возглавили группу, имея в своем активе 4 очка. Японцы набрали лишь 1 балл и находятся на третьей строчке. В заключительном туре Уругвай сыграет с Чили, а Япония встретится с Эквадором.

Уругвай - Япония 2:2
Голы: Суарес, 32 (пен.), Хименес, 66 - Миеси, 25, 59.

Уругвай: Муслера - Касерес, Хименес, Годин, Лаксальт (Гонсалес, 28) - Нандес (де Арраскаэта, 60), Торрейра, Бентанкур, Лодейро (Вальверде, 73) - Суарес, Кавани.

Япония: Кавасима - Итакура, Томиясу, Уэда, Ивата (Тацута, 87), Сугиока - Накадзима, Сибасаки, Абе (Уэда, 67) - Миеси (Кубо, 83), Окадзаки.

Предупреждения: Уэда, Накадзима.

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Теги: сборная Уругвая по футболу, сборная Японии по футболу, Копа Америка, футбол
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