Копа Америка: Уругвай сенсационно сыграл вничью с Японией

Уругвай и Япония в результативном матче не сумели выявить победителя.

В рамках второго тура группы С на Кубке Америки сборная Уругвая сыграла в результативную ничью с национальной командой Японии.

По итогам встречи уругвайцы возглавили группу, имея в своем активе 4 очка. Японцы набрали лишь 1 балл и находятся на третьей строчке. В заключительном туре Уругвай сыграет с Чили, а Япония встретится с Эквадором.

Уругвай - Япония 2:2

Голы: Суарес, 32 (пен.), Хименес, 66 - Миеси, 25, 59.

Уругвай: Муслера - Касерес, Хименес, Годин, Лаксальт (Гонсалес, 28) - Нандес (де Арраскаэта, 60), Торрейра, Бентанкур, Лодейро (Вальверде, 73) - Суарес, Кавани.

Япония: Кавасима - Итакура, Томиясу, Уэда, Ивата (Тацута, 87), Сугиока - Накадзима, Сибасаки, Абе (Уэда, 67) - Миеси (Кубо, 83), Окадзаки.

Предупреждения: Уэда, Накадзима.