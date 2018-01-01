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Трех игроков сборной Никарагуа выгнали из команды за то, что они сняли проституток

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Футболисты после поражения от Коста-Рики на Кубке КОНКАКАФ привели в свои номера девушек.
Главный тренер сборной Никарагуа Анри Дуарте
Главный тренер сборной Никарагуа Анри Дуарте
Getty Images

Главный тренер сборной Никарагуа Анри Дуарте был вынужден исключить из состава команды сразу трех игроков за нарушение дисциплины.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, игроки Марлон Лопес Морено, Карлос Монтенегро и Карлос Чаваррия после поражения команды от Коста-Рики (0:4) в матче Кубка КОНКАКАФ привели в свои номера проституток.

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"В час ночи меня разбудили сотрудники службы безопасности, которые сразу же показали мне видео, на котором игроки возвращаются в свои номера. Чаваррии и Монтенегро я сразу сообщил, что они исключены из команды и могут собирать вещи.

Потом меня отвели в комнату Лопеса. На часах было уже два часа ночи, и я застал игрока вместе с девушкой, которая как раз выходила из душа. Я сообщил Лопесу, что он может доделать свои дела, а потом уезжать домой", - прокомментировал ситуацию наставник.

Таким образом, сборная Никарагуа будет продолжать выступление на Кубке КОНКАКАФ с 20-ю игроками.

Ранее сообщалось, что игрока сборной Алжира исключили из команды за демонстрацию оголенной задницы.

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Теги: Никарагуа, футбол, вне игры, проститутки, скандал
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