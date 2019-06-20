ФИФА может изменить место проведения ЧМ-2022

ФИФА может изменить место проведения ЧМ-2022Назад к разделу Сборные
В организации хотят перенести турнир в другую страну.
Катар может потерять право на проведение чемпионата мира по футболу в 2022 году, сообщает TNT Sports.
Отмечается, что в связи с коррупционным скандалом, связанным с выбором страны-хозяйки мирового первенства, ФИФА хочет в срочном порядке перенести турнир.
По информации издания, ФИФА проводит секретные встречи, на которой ищет страны, которые могут принять чемпионат мира.
Кроме Катара, на проведение Мундиаля претендовали США, Южная Корея, Япония и Австралия.
Ранее сообщалось, Мишеля Платини арестовали по подозрению в коррупции. Он уже дал показания по делу.
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