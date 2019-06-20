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ФИФА может изменить место проведения ЧМ-2022

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Комментариев: 1
В организации хотят перенести турнир в другую страну.
Джанни Инфантино - президент ФИФА
Джанни Инфантино - президент ФИФА
Getty Images

Катар может потерять право на проведение чемпионата мира по футболу в 2022 году, сообщает TNT Sports. 

Отмечается, что в связи с коррупционным скандалом, связанным с выбором страны-хозяйки мирового первенства, ФИФА хочет в срочном порядке перенести турнир.

По информации издания, ФИФА проводит секретные встречи, на которой ищет страны, которые могут принять чемпионат мира.

Кроме Катара, на проведение Мундиаля претендовали США, Южная Корея, Япония и Австралия.

Ранее сообщалось, Мишеля Платини арестовали по подозрению в коррупции. Он уже дал показания по делу.

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Теги: футбол, ФИФА, ЧМ-2022
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  20.06.2019, 14:48
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Надо ещё расследовать получение Россией ЧМ-2018. Там явно больше коррупции и грязи.
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