ФИФА может изменить место проведения ЧМ-2022

В организации хотят перенести турнир в другую страну.

Катар может потерять право на проведение чемпионата мира по футболу в 2022 году, сообщает TNT Sports.

Отмечается, что в связи с коррупционным скандалом, связанным с выбором страны-хозяйки мирового первенства, ФИФА хочет в срочном порядке перенести турнир.

По информации издания, ФИФА проводит секретные встречи, на которой ищет страны, которые могут принять чемпионат мира.

Кроме Катара, на проведение Мундиаля претендовали США, Южная Корея, Япония и Австралия.

Ранее сообщалось, Мишеля Платини арестовали по подозрению в коррупции. Он уже дал показания по делу.