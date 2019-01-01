Месси: Вся команда недовольна игрой против Парагвая

Футболист уверен, что Аргентине удастся выйти в плей-офф.

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал ничью в матче против Парагвая (1:1).

“У нас сейчас не лучшие дни. Но несмотря на это, мы постепенно работаем и прибавляем. Аргентина уверена в том, что обыграет Катар.

Очень хотелось победить Парагвай и улучшить свои шансы на выход из группы, но не получилось. Нам было очень тяжело.

Как и я, так и вся команда недовольны игрой. Матч против Катара будет очень важным для нас. Мы обязаны сделать все, что от нас зависит“, - сказал Месси.

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