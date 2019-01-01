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Колумбия - Катар 1:0 видео гола и обзор матча Копа Америка

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Колумбийцы гарантировали себе первое место в группе.

Колумбия победила Катар
Колумбия победила Катар
Getty Images

В рамках второго тура группового этапа Кубка Америки сборная Колумбии минимально переиграла команду Катара.

Таким образом, с шестью очками в активе колумбийцы возглавляют группу B.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Колумбия - Катар:

Колумбия — Катар 1:0

Голы: Сапата, 86.

Колумбия: Оспина — Тесилло, Санчес, Мина, Медино (Ариас, 46) — Урибе, Барриос, Куардадо (Фалькао, 64) — Родригес, Сапата, Мартинес (Диас, 75).

Катар: Аль-Шееб — Аль-Рави, Хоухи, Салман — Хаттим (Будиаф, 66), Хассан, Мадибо, Аль-Хайдос (Моеин, 84), Коррейа — Афиф, Альмоес.

Предупреждения: Урибе — Мадибо, Хассан, Афиф.

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Теги: футбол, сборная Колумбии, Копа Америка
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