Колумбия - Катар 1:0 видео гола и обзор матча Копа Америка

Колумбия - Катар 1:0 видео гола и обзор матча Копа АмерикаНазад к разделу Сборные
Колумбийцы гарантировали себе первое место в группе.
В рамках второго тура группового этапа Кубка Америки сборная Колумбии минимально переиграла команду Катара.
Таким образом, с шестью очками в активе колумбийцы возглавляют группу B.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Колумбия - Катар:
Колумбия — Катар 1:0
Голы: Сапата, 86.
Колумбия: Оспина — Тесилло, Санчес, Мина, Медино (Ариас, 46) — Урибе, Барриос, Куардадо (Фалькао, 64) — Родригес, Сапата, Мартинес (Диас, 75).
Катар: Аль-Шееб — Аль-Рави, Хоухи, Салман — Хаттим (Будиаф, 66), Хассан, Мадибо, Аль-Хайдос (Моеин, 84), Коррейа — Афиф, Альмоес.
Предупреждения: Урибе — Мадибо, Хассан, Афиф.
Полная версия правил