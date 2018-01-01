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Тренер сборной Аргентины: Мы допустили много ошибок, но у нас есть шансы пройти дальше

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Лионель Скалони отметил футболистов, игрой которых он остался доволен.
Лионель Скалони
Лионель Скалони
Getty Images

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал результаты своей команды на Кубке Америки.

“Мы допустили слишком много ошибок на турнире. Однако, у нас еще есть шансы пройти дальше. Мы обязаны ими воспользоваться.

Если мы не победим Катар, то это то будет фиаско. Мне понравилась игра Месси, Маритинеса и Агуэро в Матче с Парагваем. Это был самый сбалансированный состав“, - цитирует Скалони Sportstar.

Аргентина в первом туре группового этапа Кубка Америки проиграла Колумбии (2:0). Во втором туре подопечные Скалони сыграли вничью против Парагвая (1:1).

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Теги: футбол, сборная Аргентины, Копа Америка, Лионель Скалони
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