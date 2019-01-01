Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Аргентина - Парагвай 1:1 видео голов и обзор матча Копа Америка

Назад к разделу Сборные
Комментариев: 0
Аргентине удалось спастись от поражения в матче против Парагвая.

Аргентина и Парагвай сильнейшего не выявили
Аргентина и Парагвай сильнейшего не выявили
Getty Images

В рамках второго тура группового этапа Кубка Америки сборная Аргентины сыграла с командой Парагвая в результативную ничью.

Более того, парагвайцы могли и победить, если бы реализовали пенальти в середине второго тайма.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Аргентина - Парагвай:

Аргентина — Парагвай 1:1

Голы: Месси, 57 (с пенальти) — Санчес, 37.

Аргентина: Армани — Тальяфико, Отаменди, Песселья, Каско — де Поль, Паредес, Ло Челсо, Перрейра — Мартинес, Месси.

Парагвай: Фернандес — Пирис, Алонсо, Гомес, Арзамендиа — Санчес, Рохас, Гонсалес, Рохас М., Альмирон — Сантандер.

Предупреждения: Армани, Тальяфико, Отаменди — Гомес, Рохас, Пирис.

Незабитый пенальти: Гонсалес, 62.

 

Поделись:
Теги: футбол, Копа Америка, сборная Аргентины
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь