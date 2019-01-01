Аргентина - Парагвай 1:1 видео голов и обзор матча Копа Америка

Аргентине удалось спастись от поражения в матче против Парагвая.

Аргентина и Парагвай сильнейшего не выявили Getty Images

В рамках второго тура группового этапа Кубка Америки сборная Аргентины сыграла с командой Парагвая в результативную ничью.

Более того, парагвайцы могли и победить, если бы реализовали пенальти в середине второго тайма.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Аргентина - Парагвай:

Аргентина — Парагвай 1:1

Голы: Месси, 57 (с пенальти) — Санчес, 37.

Аргентина: Армани — Тальяфико, Отаменди, Песселья, Каско — де Поль, Паредес, Ло Челсо, Перрейра — Мартинес, Месси.

Парагвай: Фернандес — Пирис, Алонсо, Гомес, Арзамендиа — Санчес, Рохас, Гонсалес, Рохас М., Альмирон — Сантандер.

Предупреждения: Армани, Тальяфико, Отаменди — Гомес, Рохас, Пирис.

Незабитый пенальти: Гонсалес, 62.