Аргентина - Парагвай 1:1 видео голов и обзор матча Копа Америка

Аргентина - Парагвай 1:1 видео голов и обзор матча Копа АмерикаНазад к разделу Сборные
Аргентине удалось спастись от поражения в матче против Парагвая.
В рамках второго тура группового этапа Кубка Америки сборная Аргентины сыграла с командой Парагвая в результативную ничью.
Более того, парагвайцы могли и победить, если бы реализовали пенальти в середине второго тайма.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Аргентина - Парагвай:
Аргентина — Парагвай 1:1
Голы: Месси, 57 (с пенальти) — Санчес, 37.
Аргентина: Армани — Тальяфико, Отаменди, Песселья, Каско — де Поль, Паредес, Ло Челсо, Перрейра — Мартинес, Месси.
Парагвай: Фернандес — Пирис, Алонсо, Гомес, Арзамендиа — Санчес, Рохас, Гонсалес, Рохас М., Альмирон — Сантандер.
Предупреждения: Армани, Тальяфико, Отаменди — Гомес, Рохас, Пирис.
Незабитый пенальти: Гонсалес, 62.
Полная версия правил