Чемпионат Европы U-21: Италия сенсационно уступила Польше, Испания сильнее Бельгии

Вашему вниманию результаты матчей второго тура соревнований.

В группе А завершились два поединка. Сборная Испании выиграла у Бельгии, а команда Польши неожиданно победила Италию.

Испания U-21 — Бельгия U-21 2:1

Голы: Ольмо, 6, Форнальс, 89 - Борнаув, 24.

Испания: Сивера — Агиррегабирия, Вальехо, Мере, Фирпо — Солер (Форнальс, 46), Себальос, Мерино, Оярсабаль (Альфонсо, 69) — Ольмо — Майораль (Мир, 69).

Бельгия: Де Вольф — Колс, Фаес, Борнаув, Коббо — Мангала (Амузу, 58), Хейнен (Де Сарт, 77), Схрейверс, Бастьен — Лукебакио, Мбенза (Лея, 69).

Предупреждения: Ольмо, Мерино, Фирпо — Хейнен, Фаес, Де Сарт.