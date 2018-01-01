Чемпионат Европы U-21: Италия сенсационно уступила Польше, Испания сильнее Бельгии

Чемпионат Европы U-21: Италия сенсационно уступила Польше, Испания сильнее БельгииНазад к разделу Сборные
Вашему вниманию результаты матчей второго тура соревнований.
В группе А завершились два поединка. Сборная Испании выиграла у Бельгии, а команда Польши неожиданно победила Италию.
Испания U-21 — Бельгия U-21 2:1
Голы: Ольмо, 6, Форнальс, 89 - Борнаув, 24.
Испания: Сивера — Агиррегабирия, Вальехо, Мере, Фирпо — Солер (Форнальс, 46), Себальос, Мерино, Оярсабаль (Альфонсо, 69) — Ольмо — Майораль (Мир, 69).
Бельгия: Де Вольф — Колс, Фаес, Борнаув, Коббо — Мангала (Амузу, 58), Хейнен (Де Сарт, 77), Схрейверс, Бастьен — Лукебакио, Мбенза (Лея, 69).
Предупреждения: Ольмо, Мерино, Фирпо — Хейнен, Фаес, Де Сарт.
Италия U-21 — Польша U-21 0:1
Голы: Белик, 40.
Италия: Мерет — Аджапонг (Дзаньоло, 81), Манчини, Бастони, Димарко — Барелла, Мандрагора (Тонали, 57), Пеллегрини — Орсолини (Кин, 46), Кутроне, Кьеза.
Польша: Грабара — Фила, Ветеска, Белик, Бохневич, Пестка — Ягелло (Михалак, 55), Журковски, Джичек, Шимански — Ковнацки (Букса, 76).
Предупреждения: Дзаньоло — Джичек, Букса.
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