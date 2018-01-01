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Энрике рассказал о своем уходе с поста главного тренера сборной Испании

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Луис выступил с прощальным словом.
Луис Энрике
Луис Энрике
Getty Images

Экс-главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал свой уход.

“Поскольку причины личного характера помешали мне нормально выполнять свои обязанности тренера, я принял решение покинуть эту должность. Хочу поблагодарить всех в испанской футбольной федерации за проявленное доверие и понимание.

Отдельное спасибо всем коллегам по сборной и игрокам за профессионализм. Благодарю СМИ за вашу позицию и проявленное уважение к моей ситуации. Спасибо от всего сердца“, — приводит слова Энрике AS

Отметим, Луис Энрике возглавил сборную Испании летом 2018 года. Под его руководством команда сыграла 10 матчей, в которых одержала 8 побед и 2 поражения. 

Напомним, что Федерация футбола Испании объявила Роберта Морено новым главным тренером национальной сборной.

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Теги: Луис Энрике, Роберт Морено, сборная Испании.
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