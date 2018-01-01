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Морено возглавил сборную Испании

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В Федерации футбола Испании определились с преемником Луиса Энрике.
Роберт Морено
Роберт Морено
www.sefutbol.com

Федерация футбола Испании объявила Роберта Морено новым главным тренером национальной сборной.

Испанский специалист был ассистентом подавшего в отставку Луиса Энрике. Он выводил национальную команду на поединки против Мальты, Фарерских островов и Швеции после того, как главный тренер по семейным обстоятельствам не мог выполнять свои обязанности.

Отмечается, что ближайшая задача нового наставника - вывести Испанию на Евро-2020.

Морено работал ассистентом Луиса Энрике в Барселоне Б, Роме, Сельте и Барселоне, а в 2018 году стал его помощником в сборной Испании.

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Теги: футбол, сборная Испании по футболу, Роберт Морено
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Источник: www.sefutbol.com

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