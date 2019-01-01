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Энрике покидает пост главного тренера сборной Испании

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После ухода Луиса, команду возглавит его помощник Морено.
Луис Энрике
Луис Энрике
Getty Images

Луис Энрике уходит с поста главного тренера сборной Испании. На его место станет ассистент Роберто Морено.

Президент испанской футбольной федерации Луис Рубиалес сегодня проведет пресс-конференцию вместе со спортивным директором Хосе Франсиско Молиной в (16:00), чтобы объявить, что Луис Энрике прекращает свою работу со сборной Испании.  Об этом сообщает AS.

Напомним, 49-летний специалист покинул расположение сборной Испании накануне матча против Мальты, позже Энрике пропустил еще две игры по семейным обстоятельствам. Командой руководил Морено. 

Под руководством Роберта испанцы в рамках квалификации Евро-2020 обыграли Мальту (2:0), Фарерские острова (4:1) и Швецию (3:0).

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Теги: футбол, сборная Испании, Луис Энрике, уход.
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