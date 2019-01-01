Япония - Чили 0:4 видео голов и обзор матча Копа Америка

Япония - Чили 0:4 видео голов и обзор матча Копа АмерикаНазад к разделу Сборные
Команда Японии не смогла ответить на четыре гола в свои ворота.
В рамках первого тура группового этапа Кубка Америки в группе С команда Чили без проблем переиграла сборную Японии со счетом 4:0.
Вашему вниманию обзор матча Япония - Чили:
Япония – Чили 0:4
Голы: 0:1 – 41 Пульгар, 0:2 – 54 Варгас, 0:3 – 82 Санчес, 0:4 – 83 Варгас.
Япония: Осако, Томиясу, Уэда, Сугиока, Хара, Кубо, Накаяма, Сибасаки, Накадзима (Абе, 66), Маэда (Миеси, 66), Уэда (Окадзаки, 79).
Чили: Арьяс, Босежур, Марипан, Исла, Видаль (Эрнандес, 78), Фуэнсалида (Опасо, 80), Варгас, Арангис, Санчес (Фернандес, 87), Пульгар, Медель.
Предупреждения: Хара (19), Накаяма (21), Опасо (90).
Полная версия правил