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Япония - Чили 0:4 видео голов и обзор матча Копа Америка

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Команда Японии не смогла ответить на четыре гола в свои ворота.

Чили разгромили Японию
Чили разгромили Японию
Getty Images

В рамках первого тура группового этапа Кубка Америки в группе С команда Чили без проблем переиграла сборную Японии со счетом 4:0.

Вашему вниманию обзор матча Япония - Чили:

Япония – Чили  0:4

Голы: 0:1 – 41 Пульгар, 0:2 – 54 Варгас, 0:3 – 82 Санчес, 0:4 – 83 Варгас.

Япония: Осако, Томиясу, Уэда, Сугиока, Хара, Кубо, Накаяма, Сибасаки, Накадзима (Абе, 66), Маэда (Миеси, 66), Уэда (Окадзаки, 79).

Чили: Арьяс, Босежур, Марипан, Исла, Видаль (Эрнандес, 78), Фуэнсалида (Опасо, 80), Варгас, Арангис, Санчес (Фернандес, 87), Пульгар, Медель.

Предупреждения: Хара (19), Накаяма (21), Опасо (90).

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Теги: футбол, Копа Америка, сборная Чили по футболу, сборная Японии по футболу
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