Япония - Чили 0:4 видео голов и обзор матча Копа Америка

Команда Японии не смогла ответить на четыре гола в свои ворота.

Чили разгромили Японию Getty Images В рамках первого тура группового этапа Кубка Америки в группе С команда Чили без проблем переиграла сборную Японии со счетом 4:0. Вашему вниманию обзор матча Япония - Чили: Япония – Чили 0:4 Голы: 0:1 – 41 Пульгар, 0:2 – 54 Варгас, 0:3 – 82 Санчес, 0:4 – 83 Варгас. Япония: Осако, Томиясу, Уэда, Сугиока, Хара, Кубо, Накаяма, Сибасаки, Накадзима (Абе, 66), Маэда (Миеси, 66), Уэда (Окадзаки, 79). Чили: Арьяс, Босежур, Марипан, Исла, Видаль (Эрнандес, 78), Фуэнсалида (Опасо, 80), Варгас, Арангис, Санчес (Фернандес, 87), Пульгар, Медель. Предупреждения: Хара (19), Накаяма (21), Опасо (90).

Александра Колесникова