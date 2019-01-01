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Марадона: Сборную Аргентины способна обыграть даже команда из Тонги

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Диего Марадона разочарован поражением сборной Аргентины.
Диего Марадона
Диего Марадона
Getty Images

Легендарный экс-футболист сборной Аргентины Диего Марадона высказался по поводу поражения своей родной команды в матче против Колумбии в рамках Кубка Америки (0:2).

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"Вы понимаете, сейчас сборную Аргентины способна победить даже национальная команда Тонги. Был престиж команды, который был создан в то время, когда мы играли в сборной. Что от этого осталось?

Любой футболист должен чувствовать футболку сборной, как свою мать", - приводит слова Марадоны Tyc Sports.

Отметим, что Королевство Тонга - тихоокеанское государство, расположенное в Полинезии на 177-ми островах. На территории страны проживает чуть более 100 тысяч человек, а в рейтинге ФИФА сборная этой страны занимает 206-е место.

Ранее сообщалось, что именитый Диего Марадона покинул пост главного тренера мексиканского Дорадоса из-за проблем со здоровьем.

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Теги: Диего Марадона, сборная Аргентины по футболу, сборная Колумбии по футболу, футбол, Кубок Америки, Копа Америка
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