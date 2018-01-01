Уругвай - Эквадор 4:0 видео голов и обзор матча Копа Америка

Уругвай - Эквадор 4:0 видео голов и обзор матча Копа АмерикаНазад к разделу Сборные
Смотрите видеообзор матча Уругвай - Эквадор в рамках первого тура Копа Америка.
В первом туре Кубка Америки в группе С сборная Уругвая разгромила сборную Эквадора со счетом 4:0.
Таким образом, Уругвай возглавил группу С.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Уругвай - Эквадор:
Уругвай - Эквадор 4:0
Голы: Лодейро, 6, Кавани, 33, Суарес, 44, Мина, 78 (автогол).
Уругвай: Муслера, Касерес, Годин, Хименес, Лодейро (Торрейра, 75), Весино (Вальверде, 81), Лаксальт, Нандес (Перейро, 64), Бентанкур, Суарес, Кавани.
Эквадор: Домингес, Ачильер, Мина, Кинтеро, Кайседо, Валенсия, Мена (Веласко, 29), Пресиадо (Ибарра, 46), Орехуэла, Интриаго, Валенсия.
Предупреждения: Лодейро (14), Хименес (63).
Удаление: Кинтеро (24).
Полная версия правил