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Аргентина проиграла Колумбии свой стартовый матч на Копа Америки

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Команда Месси с поражения стартовала в Бразилии.
Аргентина проиграла Колумбии свой стартовый матч на Копа Америки

Сборная Аргентины проиграла Колумбии в матче первого тура группового этапа Кубка Америки со счетом 0:2.

Счет в матче был открыт на 71-й минуте Роджером Мартинесом, а за 5 минут до окончания основного времени Дуван Сапата увеличил преимущество колумбийцев.

В следующем туре сборная Аргентины сыграет с командой Парагвая, а Колумбия - с Катаром. Оба матча пройдут в ночь на 20 июня по киевскому времени.

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