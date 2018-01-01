Аргентина проиграла Колумбии свой стартовый матч на Копа Америки

Команда Месси с поражения стартовала в Бразилии.

Сборная Аргентины проиграла Колумбии в матче первого тура группового этапа Кубка Америки со счетом 0:2.

Счет в матче был открыт на 71-й минуте Роджером Мартинесом, а за 5 минут до окончания основного времени Дуван Сапата увеличил преимущество колумбийцев.

В следующем туре сборная Аргентины сыграет с командой Парагвая, а Колумбия - с Катаром. Оба матча пройдут в ночь на 20 июня по киевскому времени.