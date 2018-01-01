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Супряга - о победе на ЧМ: Я очень старался

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По словам Владислава, он еще не успел понять, что является чемпионом мира.
Владислав Супряга
Владислав Супряга
ФК Днепр-1

Нападающий сборной Украины U-20 Владислав Супряга прокомментировал победу команды на юношеском Чемпионате мира. Напомним, в финале украинцы обыграли сборную Южной Кореи - 3:1.

"Я очень старался. Может быть, фарт был сегодня на моей стороне.

Чемпион мира? Если честно, я еще не совсем успел понять это", - сказал Супряга в эфире канала UA: Перший.

Смотрите видео обзор матча Украина - Южная Корея.

Ранее победу над Южной Кореей прокомментировал наставник сборной Украины Александр Петраков.

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Теги: Владислав Супряга, Украина, U-20, футбол
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