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Петраков: Хочу поздравить весь украинский народ с победой

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Наставник сборной Украины U-20 - о победе на мировом первенстве.
Александр Петраков
Александр Петраков
ffu.ua

Главный тренер сборной Украины U-20 Александр Петраков прокомментировал историческую победу своей команды в финале Чемпионата мира против Южной Кореи (3:1).

Хочу поздравить ребят, а также тренерский и административный штаб. И, пусть это и громко сказано, весь украинский народ. Поддержка болельщиков? Они нам очень помогли. Мы играли, как будто дома. Болельщики нас гнали вперед и помогали, огромное им спасибо за это.

Это был матч всей моей жизни. Всех поздравляю с этой победой", - заявил Петраков.

Смотрите видео обзор матча Украина - Южная Корея.

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Теги: Александр Петраков, Украина, U-20
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