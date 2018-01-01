Петраков: Хочу поздравить весь украинский народ с победой

Наставник сборной Украины U-20 - о победе на мировом первенстве.

Главный тренер сборной Украины U-20 Александр Петраков прокомментировал историческую победу своей команды в финале Чемпионата мира против Южной Кореи (3:1).

Хочу поздравить ребят, а также тренерский и административный штаб. И, пусть это и громко сказано, весь украинский народ. Поддержка болельщиков? Они нам очень помогли. Мы играли, как будто дома. Болельщики нас гнали вперед и помогали, огромное им спасибо за это.

Это был матч всей моей жизни. Всех поздравляю с этой победой", - заявил Петраков.

Смотрите видео обзор матча Украина - Южная Корея.