Украина - Южная Корея 3:1 Видео голов и обзор финала ЧМ U-20

Подопечные Александра Петракова добились исторической победы.

Сборная Украины U-20 впервые в истории стала чемпионом мира. В финальном матче украинцы со счетом 3:1 обыграли Южную Корею.

Смотрите видеообзор этого фантастического поединка.

Украина — Южная Корея 3:1

Голы: Супряга, 35, 53, Цитаишвили, 90 — Ли Кан Ин, 5 (с пенальти).

Украина: Лунин — Сафронов, Бондарь, Бескоровайный — Конопля, Дришлюк, Хахлев (Чех, 56), Корниенко — Цитаишвили, Булеца (Кащук, 89) — Супряга (Сикан, 63).

Южная Корея: Ли Кван Ен — Ли Чи Сол, Ким Хен Ун, Ли Ча Ик — Хван Та Хен, Ким Чун Мин, Ким Се Юн (Ум Вон Сан, 46), Чо Юн Вук ( Чон Се Ин, 63), Чой Юн (Ли Кух Юк, 80) — Ли Кан Ин, Ох Се Хун.

Предупреждения: Конопля — Ким Хен Ун, Ли Ча Ик, Ох Се Хун.