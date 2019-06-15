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Украина - Южная Корея 3:1 Видео голов и обзор финала ЧМ U-20

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Подопечные Александра Петракова добились исторической победы.
Украина U-20 - Южная Корея U-20 3:1
Украина U-20 - Южная Корея U-20 3:1
fifa.com

Сборная Украины U-20 впервые в истории стала чемпионом мира. В финальном матче украинцы со счетом 3:1 обыграли Южную Корею.

Смотрите видеообзор этого фантастического поединка.

Украина — Южная Корея 3:1
Голы: Супряга, 35, 53, Цитаишвили, 90 — Ли Кан Ин, 5 (с пенальти).

Украина: Лунин — Сафронов, Бондарь, Бескоровайный — Конопля, Дришлюк, Хахлев (Чех, 56), Корниенко — Цитаишвили, Булеца (Кащук, 89) — Супряга (Сикан, 63).

Южная Корея: Ли Кван Ен — Ли Чи Сол, Ким Хен Ун, Ли Ча Ик — Хван Та Хен, Ким Чун Мин, Ким Се Юн (Ум Вон Сан, 46), Чо Юн Вук ( Чон Се Ин, 63), Чой Юн (Ли Кух Юк, 80) — Ли Кан Ин, Ох Се Хун.

Предупреждения: Конопля — Ким Хен Ун, Ли Ча Ик, Ох Се Хун.

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Теги: Украина, видео, Южная Корея, футбол, Чемпионат мира
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  15.06.2019, 22:13
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гость
А русопи дары ХУ и со сут боярой запивая аххахахаххха
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