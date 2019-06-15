Лунин получил Золотую перчатку Чемпионата мира

Лунин получил Золотую перчатку Чемпионата мираНазад к разделу Сборные
Андрей признан лучшим голкипером турнира.
Вратарь сборной Украины U-20 Андрей Лунин получил Золотую перчатку юношеского чемпионата мира как лучший голкипер турнира.
Футболист Реала провел на ЧМ 6 матчей, в которых пропустил 5 голов. Также украинец отразил один одиннадцатиметровый удар.
Отметим, что матч 1/4 финала турнира против Колумбии (1:0) Лунин пропустил из-за вызова в сборную Украины.
Ранее сообщалось, что фанаты Реала хотят видеть Лунина в команде в следующем сезоне.
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