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Лунин получил Золотую перчатку Чемпионата мира

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Андрей признан лучшим голкипером турнира.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
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Вратарь сборной Украины U-20 Андрей Лунин получил Золотую перчатку юношеского чемпионата мира как лучший голкипер турнира.

Футболист Реала провел на ЧМ 6 матчей, в которых пропустил 5 голов. Также украинец отразил один одиннадцатиметровый удар.

Отметим, что матч 1/4 финала турнира против Колумбии (1:0) Лунин пропустил из-за вызова в сборную Украины.

Ранее сообщалось, что фанаты Реала хотят видеть Лунина в команде в следующем сезоне.

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Теги: Андрей Лунин, Украина, Чемпионат мира
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гость  (аноним)  15.06.2019, 21:52
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