Лунин получил Золотую перчатку Чемпионата мира

Андрей признан лучшим голкипером турнира.

Вратарь сборной Украины U-20 Андрей Лунин получил Золотую перчатку юношеского чемпионата мира как лучший голкипер турнира.

Футболист Реала провел на ЧМ 6 матчей, в которых пропустил 5 голов. Также украинец отразил один одиннадцатиметровый удар.

Отметим, что матч 1/4 финала турнира против Колумбии (1:0) Лунин пропустил из-за вызова в сборную Украины.

Ранее сообщалось, что фанаты Реала хотят видеть Лунина в команде в следующем сезоне.