Суарес: После того как укусил Кьеллини, я обратился к психологам

Футболист отмечает, что принял ошибки и начал расти в дальнейшем.

32-летний форвард Барселоны и сборной Уругвая Луис Суарес​ прокомментировал эпизод с укусом защитника сборной Италии Джорджо Кьеллини, который произошел в матче чемпионата мира-2014.

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“Жена спрашивала, что случилось. Я сказал ей, что мы всего лишь столкнулись. Я не принял реальность, что было большой ошибкой.

Я обратился к психологам, это очень помогло мне принять ошибки и расти в дальнейшем.

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Много страдал тогда, ведь я действительно подвел жену, детей и партнеров по команде“, – приводит слова Суареса Corriere dello Sport.

Напомним, во время матча ЧМ-2014 форвард сборной Уругвая Луис Суарес укусил за плечо защитника команды Италии Джорджо Кьеллини, однако главный арбитр матча Марко Родригес не заметил этот эпизод.

Позже ФИФА дисквалифицировала Суареса на 9 матчей сборной и 4 месяца футбольной активности.